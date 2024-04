La Lega ha 40 anni, Furgiuele rivendica i risultati: «Nel 2014 fa eravamo allo 0,1% in Calabria»

la ricorrenza

ROMA “Oggi la Lega compie 40 anni. Auguri alla nostra comunità politica e militante, auguri a noi! Sono entrato in Lega più di 10 anni fa quando, nel migliore dei casi, ti insultavano o ti aggredivano per strada, in Calabria eravamo allo 0,1%. Rivendico con orgoglio quella scelta! Il percorso glorioso della Lega, la rivoluzione indotta dall’intuizione di Umberto Bossi, non può essere relegata agli archivi della storia, ma deve essere il fulcro di una nuova azione militante che, mettendo insieme la voglia di riscatto delle comunità regionali, i riti, i miti e le liturgie, può dare linfa ad una Lega nuova, che esiste, e resiste, ma che ha bisogno di un rilancio che parta dalla consapevolezza del suo ruolo per nulla sbiadito, anzi ancora attualissimo perché fortemente proteso alla esaltazione delle identità. leri, da ragazzino guardavo con ammirazione agli interpreti della innovazione leghista sapendo che essa avrebbe contagiato tutta la penisola, oggi sono dentro ad uno dei partiti più antichi della storia repubblicana, ci sono dopo tanta militanza, da vice capogruppo della Camera dei Deputati, con la voglia di rilanciare la marcia rivoluzionaria. Si mettano l’anima in pace quanti dai giornali mi definiscono Ras: andremo avanti con maggiore spirito, più carichi che mai, perché noi abbiamo la marcia in più della militanza dove tanti si ritrovano e si ritroveranno”. Così il vice capogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele (con Bossi e Maroni nella foto tratta dalla sua pagina facebook).

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato