Tagli alle risorse per l’edilizia sanitaria, strada (per ora) sbarrata per l’emendamento Cannizzaro

il caso

ROMA E’ stato – per il momento – accantonato in Commissione Bilancio della Camera l’emendamento al Decreto Pnrr di Forza Italia – a firma del vicecapogruppo Francesco Cannizzaro – che puntava a rimediare ai possibili tagli alle risorse per la sanità emersi nei giorni scorsi in un incontro tra il ministro Raffaele Fitto e alcuni presidenti di Regione tra cui il governatore calabrese Roberto Occhiuto. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”: la linea del governo dunque non registrerebbe cambiamenti rispetto a una vicenda che nelle scorse settimane ha suscitato la “rivolta” dei governatori e anche di Occhiuto che aveva minacciato le dimissioni da commissario della sanità calabrese. Il decreto del governo prevede un’eccezione per gli investimenti delle province autonome di Trento e di Bolzano: l’emendamento di Cannizzaro e del gruppo di Forza Italia, che sarebbe stato “ispirato” dallo stesso Occhiuto (che è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia), introdurrebbe la medesima eccezione anche per le Regioni sottoposte a commissariamento, dunque anche per la Calabria. Al momento però strada sbarrata per l’emendamento anche se in fase di discussione in Commissione Bilancio alla Camera si proverà a strappare il sì del governo. Nei giorni scorsi, peraltro, proprio per ovviare al rischio di tagli ai fondi della sanità, lo stesso Occhiuto con un decreto commissariale ha riprogrammato tutte le risorse ex articolo 20 destinandole alle varianti progettuali dei nuovi ospedali proprio per “svuotare” questo fondino e quindi “sterilizzare” i tagli governativi stessi. (redazione@corrierecal.it)

