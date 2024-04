Sanità, la “risposta” di Occhiuto al governo: riprogrammate tutte le risorse per l’edilizia

LO SCONTRO

CATANZARO Arriva la risposta “ufficiale” da parte del governatore e commissario della sanità calabrese Roberto Occhiuto alla decisione di governo di “tagliare” le risorse per l’edilizia sanitaria, decisione che nei giorni scorsi aveva creato un “corto circuito” tra il ministro Fitto e alcuni presidenti di Regione. Con un proprio decreto – consultabile alla fine di questo articolo – Occhiuto e la struttura commissariale hanno infatti adottato un atto di indirizzo con il quale in pratica vengono riprogrammate le risorse statali ex articolo 20 della legge 67 del 1988 – quelle destinate appunto all’edilizia sanitaria – “in coerenza con la programmazione della rete ospedaliera”, stanziando oltre 171 milioni per le varianti progettuali agli interventi per la realizzazione dei nuovi ospedali di Vibo Valentia e della Piana di Gioia Tauro. Nel dettaglio – emerge dal decreto – 30 milioni sono destinati all’approvazione del progetto esecutivo del Nuovo Ospedale di Vibo Valentia e 141,5 milioni all’approvazione del progetto definitivo del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro. In questo modo in pratica la struttura commissariale guidata dal presidente Occhiuto, giocando d’anticipo, “svuota” il capitolo dell’ex articolo 20 relativo alla Calabria neutralizzando così la decisione del governo di procedere al taglio delle risorse a danno delle Regioni. (a. c.)

