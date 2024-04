Uomo scomparso nel Vibonese chiama la madre: «Sto bene, tornerò quando sarò pronto»

il fatto

VIBO VALENTIA E’ un allontanamento volontario quello di Marco Stramondinoli, il fabbro 39enne di Sorianello di cui non si avevano notizie da ieri sera e per l’individuazione del quale la Prefettura di ViboValentia aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Stramondinoli, infatti, ha telefonato alla madre per rassicurarla sulle sue condizioni. «Sto bene – ha detto l’uomo – non preoccupatevi per me. Tornerò quando mi sentirò pronto per farlo». Il fabbro, che ha chiamato con un cellulare, malgrado le insistenze della madre, non ha voluto rivelare dove si è rifugiato dopo essersi allontanato.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato