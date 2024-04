In Calabria come a Roma: il M5S “dai due volti” apre le campagne elettorali con Giuseppe Conte

scenari politici

CATANZARO Alle Europee tutti a remare (solo) per il Movimento, e soprattutto per Pasquale Tridico nel caso di specie, alle Comunali tutti a remare per il campo largo: in entrambi i casi, la linea da seguire e da cui non si potrà deragliare è quella imposta(ta) dal leader Giuseppe Conte, linea che vale a Roma come in Calabria. I pentastellati di Calabria da domani aprono di fatto la corsa elettorale, anzi le corse elettorali, accompagnando Conte prima a Corigliano-Rossano, domenica, e poi a Vibo Valentia, lunedì. Con Conte diversi big del M5S nazionale, e soprattutto Tridico, l’economista calabrese già presidente dell’Inps e punta avanzata del M5S alle Europee, capolista nel collegio Sud e quindi anche in Calabria.

Le Europee

Tutto il partito regionale, che comunque appare molto compatto anche nel sostegno all’azione della coordinatrice Anna Laura Orrico, è mobilitato per Tridico, in quella che sarà una corsa anche a “contarsi” con il Pd, visto che il proporzionale nel voto per Bruxelles legittima la corsa in autonomia e la corsa di tutti contro tutti. Per quanto riguarda eventuali altri candidati calabresi alle Europee, c’è moltissimo riserbo, nel M5S: da quello che trapela, tra gli autocandidati sulla piattaforma potrebbe esserci qualche ex parlamentare (i parlamentari in carica sono tutti al secondo mandato e quindi non si possono candidare) e qualche responsabile dei neonati gruppi territoriali ma si sa pochissimo e alla fine importa anche relativamente, perché il M5S calabrese è attestato su Tridico e basta, per dirla in termini molto sbrigativi. Intanto l’economista di Scala Coeli è già da settimane molto attivo in Calabria e sta “entrando” anche in settori inaspettati, come quelli universitari, raccontano i pentastellati calabresi, e del resto Tridico, praticamente imposto da Conte, è un candidato fondamentalmente indipendente. È lui il “bomber” su cui il M5S punta per spuntarla anche contro il Pd, perché a pensarci bene è questa la vera sfida sottesa alle Europee: quella per la leadership dell’opposizione e del centrosinistra.

Il campo largo alle Comunali

Completamente diversa invece la dinamica per le Amministrative, ma anche qui in Calabria si riproduce lo schema di Roma. Qui il tema del campo largo ancora trova spazio, anche se in generale resta sempre legato alla contingenza, nel senso che può capitare come in Puglia: al minimo accenno di impraticabilità del campo stesso il M5S saluta la compagnia e segnatamente il Pd. In Calabria, in realtà, il modello dell’alleanza con il Pd risale già nel tempo e ha anche prodotto qualche buon risultato elettorale, e lo si riproporrà nei due centri più importanti, a Vibo, a sostegno di Enzo Romeo, e a Corigliano Rossano, a sostegno di Flavio Stasi, i due centri che da domani a lunedì vedranno la presenza di Conte. Sperando che nel frattempo non accada nulla di simile a quello che è accaduto nel “Ground Zero” della Puglia… Anche a livello regionale c’ una buona sintonia tra Pd e M5S, sia per quanto riguarda i vertici dei due partiti sia per quanto riguarda i gruppi alla regione, anche se non sempre c’è una perfetta sincronizzazione. Poi, ovviamente si vedrà se e quanto le “scorie” del proporzionale per le Europee condizioneranno i ragionamenti di Conte e della leader del Pd Elly Schlein. Ma lo si potrà capire solo dal 10 giugno, anche in Calabria. (a. cant.)

