Scontro tra due auto sulla Ss 107 a San Giovanni in Fiore – FOTO

l’impatto

SAN GIOVANNI IN FIORE Questa mattina, intorno alle 11.30 in corrispondenza del bivio nord di San Giovanni in Fiore (in provincia di Cosenza) lungo la strada statale 107, un sinistro ha coinvolto una Ford C-Max di colore nero e una Peugeot 207 Station Wagon. Da quanto si è appreso non ci sono gravi conseguenze, a parte i danni subiti dalle due vetture. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del staccamento di San Giovanni in Fiore e l’ambulanza del 118. Adesso sarà necessario ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. (f.b.)