Benzina ai massimi da sei mesi. «Arriverà a costare 3 euro al litro»

i dati

Il costo della benzina ha raggiunto il livello massimo degli ultimi 6 mesi. Venerdì scorso le quotazioni dei prodotti raffinati hanno messo a segno il secondo rialzo consecutivo.È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana che evidenzia come la situazione in Medio Oriente al momento non pare aver influenzato i mercati petroliferi. Il diesel, invece, fa registrare un live calo. Ma quanto costa un pieno di benzina oggi in Italia? Sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi si registra un movimento al rialzo, mentre restano ferme le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,914 euro/litro (invariato, compagnie 1,920, pompe bianche 1,900), diesel self service a 1,808 euro/litro (invariato, compagnie 1,814, pompe bianche 1,795). Benzina servito a 2,051 euro/litro (invariato, compagnie 2,095, pompe bianche 1,964), diesel servito a 1,948 euro/litro (invariato, compagnie 1,992, pompe bianche 1,860). Gpl servito a 0,715 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,704), metano servito a 1,321 euro/kg (invariato, compagnie 1,342, pompe bianche 1,304), Gnl 1,155 euro/kg (-1 millesimo, compagnie 1,149 euro/kg, pompe bianche 1,158 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,997 euro/litro (servito 2,256), gasolio self service 1,911 euro/litro (servito 2,176), Gpl 0,852 euro/litro, metano 1,471 euro/kg, Gnl 1,176 euro/kg.

Federpetroli: «Benzina arriverà a 3 euro al litro»

Questa mattina, nella punta di Agorà su Raitre, il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia ha dichiarato che la benzina arriverà a 3 euro al litro. Così come saranno triplicati i prezzi del gas. Il valore dell’indice Igi (Italian Gas Index) per il 16 aprile è pari a 32,19 euro/MWh, in rialzo rispetto al 15 aprile, quando si era attestato a 30,79 euro/MWh. L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei mercati energetici–Gme, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del Gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.