Pazza primavera in Calabria, Sila e Pollino imbiancati

COSENZA La primavera ancora stenta ad arrivare in Calabria. Così la neve è tornata a fare capolino sulle cime più alte della regione. Sia in Sila che sul Pollino nella notte si sono registrate nevicate. Segnali della forte instabilità delle condizioni meteorologiche che sta caratterizzando questa settimana.

Le webcam di Monte Botte Donato in Sila hanno stanno restituendo immagini di un territorio coperto dalla neve. E stando alle previsioni rilanciate dai maggiori osservatori metereologici la dama bianca potrebbe interessare anche quote più basse.

Un freddo insolito in questo periodo dell'anno in Calabria indice che la primavera con le sue tiepide giornate tarda ad arrivare.