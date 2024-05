Gerard Depardieu aggredisce il re dei paparazzi, il calabrese Rino Barillari

il caso

ROMA Un flash di troppo. Intorno alle 14 di oggi, in noto locale di Roma, il fotografo e re dei paparazzi calabrese Rino Barillari è stato malmenato dall’attore Gerard Depardieu. Il francese stava pranzando nello storico locale della Capitale, quando Barillari si è avvicinato per scattare alcune foto. Da quanto ricostruito dal Corriere della Sera, la compagna dell’attore francese avrebbe subito tentato di bloccare il 79enne, bravo a divincolarsi. Poi sarebbe stato Depardieu a reagire, prima avrebbe tirato addosso del ghiaccio e Barillari sarebbe stato raggiunto da tre pugni sul viso. Il fotoreporter è stato soccorso dal titolare del locale e portato in ospedale. «Sono arrivato in via Veneto a piedi. Di nascosto ho fotografato lui insieme a una ragazza bella, bellissima. Lei se n’è accorta e mi ha lanciato un po’ di ghiaccio. Una cosa normale, i personaggi famosi sta scena la fanno sempre… Mai mi sarei aspettato però quello che è successo dopo: quando è uscita, infatti, è arrivata verso di me dicendo ‘merd’. Io ho fatto un passo indietro e le ho sorriso. Ma poi è arrivato lui. Mamma mia quanto è grosso, non ho fatto in tempo a capire quello che stava succedendo che mi ha dato tre cazzottoni in faccia, mi fa male tutto il lato destro. Ho beccato la sveglia, qui è tornata la Dolcevita da capo. A Cannes fanno il cinema e qui le stronzate», confessa Barillari all’AdnKronos. «Adesso però so’ affari suoi. Ora vado in ospedale, perché mi sa che mi so’ rotto qualcosa e poi lo denuncio ai carabinieri. Aho’, ‘a guera è guera».