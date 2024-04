A giugno ci sarà Uber in Calabria: l’annuncio di Occhiuto – VIDEO

il servizio

ROMA A giugno ci sarà Uber in Calabria. Ad annunciarlo con un video sui social è il presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha partecipato a una riunione con Tony West, vicepresidente globale di Uber, e cognato di Kamala Harris, attuale vicepresidente degli Stati Uniti d’America. La notizia era stata anticipata qualche giorno fa, come avevamo riportato. «Sono qui a Roma, nella sede della Regione Calabria, dove ho appena incontrato Tony West. Ci ha confermato che da qui a qualche settimana, a giugno, ci sarà Uber in Calabria e ci ha fatto i complimenti. La Calabria è diventata anche per Uber un modello», afferma Occhiuto che spiega: «Abbiamo fatto due leggi per dare la possibilità a Uber di stare in Calabria, non solo a Uber, a tutti quelli che fanno il lavoro, che in Calabria oggi potevano fare soltanto i tassisti. Il governo ce le ha impugnate, noi ci siamo costituiti davanti alla Corte Costituzionale, abbiamo vinto e quindi abbiamo aperto il mercato. L’ho invitato in Calabria, gli ho detto che quando partirà Uber in Calabria, a giugno, sarei felice che Tony West, il vicepresidente globale, venisse a visitare la nostra bellissima regione che anche loro, si sono resi conto, può essere una regione modello». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato