«L’aeroporto di Lamezia con i nuovi lavori diventerà bellissimo»

DALLA CITTADELLA

CATANZARO Dalla sanità al turismo, dal lavoro con la vertenza Abramo Customer Care alle infrastrutture, in particolare la Statale 106, e alla depurazione. Dalla Cittadella il presidente della Regione Roberto Occhiuto fa il punto su diversi dossier su Instagram rispondendo alle domande di numerosi follower. La premessa: «Governare la regione – esordisce Occhiuto – significa governare mille problemi e creare mille prospettive per una regione straordinaria che però per 20 anni non è stata governata. Anche molti leoni di tastiera non ricordano come erano i governi regionali prima del mio. Provate a ricordare che cosa hanno fatto negli anni passati, non vi viene in mente nulla. Ecco, io fra qualche settimana farò la contabilità di quello che è stato fatto in questi due anni e mezzo».

Turismo

Primo capitolo, il turismo, legato anche ai trasporti. «Quando mi sono insediato – ricorda Occhiuto – ho trovato la società che gestiva gli aeroporti alla quale stavano revocando la concessione, perché un’azienda privata che faceva slot machine aveva acquisito il 52% delle quote, ho acquisito le quote della società che gestisce gli aeroporti per rilanciarli. A Reggio non c’era il volo per Roma, per Milano, oggi Reggio ha i voli per Roma, per Milano ed è diventato l’hub di Ryanair. Ma è stato un lavoro durissimo acquisire la proprietà della società degli aeroporti e poi convincere Ryanair a fare di Reggio l’hub della sua compagnia del Sud. Lamezia faceva schifo, oggi guardate Lamezia, stiamo facendo i lavori, sarà un aeroporto bellissimo quello di Lamezia, stiamo facendo i lavori anche a Reggio, li faremo a Crotone. E’ un lavoro titanico che abbiamo fatto in soli due anni». E poi – aggiunge Occhiuto – «ci siamo opposti al governo che per due volte ha impugnato la legge per mettere Uber, cioè gli Ncc, in Calabria. Abbiamo vinto davanti la Corte costituzionale – perché per inciso se io devo fare un conflitto del governo anche se sono vicesegretario nazionale di un partito io lo faccio se è nell’interesse della Calabria – abbiamo vinto e ora da giugno ci sarà Uber anche nella nostra regione per i turisti che atterreranno nei nostri scali».

I lavori all’aeroporto di Lamezia Terme

Sanità

Il capitolo sanità. «Sto facendo tantissimi concorsi, a questi – spiega Occhiuto – stanno partecipando anche giovani medici calabresi, specializzandi che stiamo assumendo, ne abbiamo assunto tanti, tutti quelli che hanno partecipato. Ho chiesto al governo di dare incentivi ai medici che vogliono venire in Calabria ma né questo né il governo precedente l’hanno fatto». Comunque sono previsti altri concorsi per medici e infermieri. Focus poi sulle liste di attesa, un problema – sostiene Occhiuto – «gigantesco, la sanità è un disastro in tutt’Italia. Si lamentano della sanità persino in Veneto o in Lombardia che come l’Emilia passavano per regioni con una sanità eccellente, figuratevi in Calabria». «Le liste d’attesa – prosegue il presidente della Regione – sono un problema dappertutto e qui invece ci stiamo lavorando perché finalmente ho fatto il Cup regionale, ho un cruscotto che mi dà la possibilità di vedere a che punto sono i tempi di attesa. Poi certo, capita che non tutte le agende dei medici siano caricate e su questo stiamo intervenendo perché molti medici, soprattutto nel pubblico, non fanno tutte le visite e le prestazioni che dovrebbero fare per legge». Occhiuto aggiunge: «Ho trovato tre ospedali che era stato deciso si dovessero fare nel 2004, siamo al 2024 e non c’era nulla. Ho disincagliato l’ospedale della Sibaritide, lo avremo entro la fine della mia legislatura, quello di Vibo che sarà concluso entro la fine della legislatura. Quello di Palmi, per il quale abbiamo dovuto addirittura variare l’idea del progetto perché era stato pensato un terreno dove non si poteva fare in quel modo».

Depurazione

«Sui depuratori – osserva poi Occhiuto – stiamo intervenendo già da qualche mese, come abbiamo fatto ogni anno. I depuratori sono dei Comuni, io ho deciso di metterci la faccia. Cerco di fare il mio lavoro anche quando non è nelle mie competenze istituzionali per tentare di dimostrare che questa regione può essere governata meglio».

Numero unico emergenze

Una centrale Nue 112 a Cosenza? chiede poi un follower. «Mai, perché – rimarca Occhiuto – bisogna centralizzare, per questo si chiamano centrali, centralizzare alcune funzioni perché funzionino meglio. Basta con questo campanile per cui ogni provincia deve avere qualcosa. La Regione nel suo complesso deve organizzare le risorse in maniera tale che i servizi siano più efficienti. Se poi vogliamo continuare a fare come in passato quando ci si faceva condizionare dai campanili e alla fine si organizzava tutto in maniera inefficiente, io non sono disponibile a farlo».

La vertenza Abramo Customer Care

La Statale 106

Un punto anche sulla statale 106: «A fine maggio – riferisce Occhiuto – c’è la conferenza dei servizi. Ho preteso da Anas che si faccia in un’unica giornata, mi collegherò io, e quindi subito dopo verranno banditi i lotti della 106, tre miliardi e mezzo che abbiamo avuto in Calabria – per inciso, tre miliardi e mezzo avuti in un anno da quando sono stato eletto, per 20 anni prima la Calabria non aveva avuto nulla sulla Statale 106,». Tuttavia «tre miliardi e mezzo non bastano perché per farla tutta ci vorranno altri miliardi, i lavori partiranno entro quest’anno e saranno banditi a fine maggio».

La vertenza Abramo Customer Care

La vertenza Abramo Customer Care, con mille posti di lavoro a rischio in Calabria. «E’ una questione che mi tormenta perché – sostiene Occhiuto – Io sono rimasto molto colpito da queste persone che hanno dedicato la loro vita a questa azienda e che ora rischiano di vedere distrutto un pezzo della loro vita. Sto parlando continuamente con i vertici di Tim, ho suggerito insieme all’assessore Pietropaolo e all’assessore Calabrese una soluzione a Tim e al governo, ma intanto ho chiesto che ci sia l’impegno di Tim a continuare il rapporto di lavoro con queste persone».

La conclusione

Infine, la chiusura di Occhiuto: «Io mi occupo di tutto, lo faccio con grande coscienza, con grande determinazione perché vorrei lasciare il segno in questa regione e lo faccio al dispetto di quelli che criticano sempre, sembrano peggio dei peggiori politici abituati solo a parlare, a non rimboccarsi le maniche per dimostrare quanto straordinaria possa essere questa regione». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato