Macrì dopo lo scioglimento del Comune di Tropea: «Sono rammaricato, non me lo aspettavo»

la dichiarazione

TROPEA «Sono molto rammaricato per la decisione del Consiglio dei ministri. So esattamente quello che ho fatto come sindaco e come amministrazione e sinceramente non mi aspettavo un provvedimento del genere». Così il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, parlando con l’Ansa, commenta lo scioglimento del Comune per condizionamenti da parte della criminalità organizzata. «Vedremo le motivazioni della decisione – aggiunge Macrì – e stabiliremo il da farsi».

