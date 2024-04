Lega, confronti romani per Mancuso: prende corpo la sua candidatura alle Europee

le trattative

CATANZARO Prende corpo la candidatura di Filippo Mancuso alle elezioni europee con la Lega. Secondo quanto riferiscono fonti del Carroccio oggi il presidente del Consiglio regionale avrebbe avuto un confronto con alcuni big del Carroccio a Roma – si parla del sottosegretario Claudio Durigon ma anche di Matteo Salvini –e nel corso di questo confronto Mancuso avrebbe di fatto prospettato una sua disponibilità per una discesa in campo nella lista leghista, come del resto Mancuso aveva fatto intendere in un colloquio con il Corriere della Calabria. Da limare ci sarebbero ancora alcuni aspetti: infatti Mancuso, dato di recente da diversi osservatori in marcia di allontanamento dalla Lega e di avvicinamento a Forza Italia, avrebbe sollecitato i big della Lega ad affidare la futura guida del partito in Calabria a un dirigente che sia finalmente più legato al territorio, una posizione che Mancuso avrebbe posto come condizione per puntare sul Carroccio a livello regionale. Nelle prossime sono dunque attese evoluzioni in casa Lega, anche per l’arrivo, previsto nel week end, del parlamentare Sasso, indicato da Salvini come il coordinatore della campagna elettorale del Carroccio in Calabria per le Europee. (a. c.)

