Spaccio di sostanze stupefacenti, 36enne arrestato a Corigliano Rossano

i controlli

CORIGLIANO ROSSANO Agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno arrestato un 36enne, già sottoposto a sorveglianza speciale, per spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish. All’atto del controllo da parte dei poliziotti veniva recuperata la sostanza ceduta e la successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire sia materiale utile al confezionamento nonché altro quantitativo di sostanza. Successivamente, l’uomo, con a carico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, veniva tratto in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Castrovillari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su richiesta della Procura di Castrovillari diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio, allo stesso veniva notificata l’ordinanza con cui il gip del Tribunale di Castrovillari disponeva la misura della custodia cautelare in carcere. (redazione@corrierecal.it)

