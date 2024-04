A Cinecittà la medaglia del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore al regista Jordan River

il riconoscimento

SAN GIOVANNI IN FIORE La sindaca Rosaria Succurro ha consegnato la medaglia ufficiale del Premio internazionale Città di Gioacchino da Fiore al regista Jordan River, al termine della proiezione, a Cinecittà, dell’anteprima del film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”, dedicato alla vita dello stesso abate calabrese, citato da Dante Alighieri nel Paradiso della Divina Commedia. «Quest’opera di Jordan River, che omaggia la Calabria e la Sila, è un vero capolavoro: racconta ed esprime – ha precisato Succurro – la grandezza di Gioacchino da Fiore, la sua umanità, il suo travaglio interiore e intellettuale, la sua capacità di guardare avanti con spirito profetico. Complimenti a Jordan, perché, con un cast di grandissimi professionisti e con la collaborazione di studiosi di primissimo piano, ha realizzato un film, di cui si sentiva l’esigenza e che a me è piaciuto tanto, destinato a lasciare a lungo un segno profondo». «Sono certa – ha aggiunto la sindaca Succurro – che il film proietterà nel mondo l’abate florense, San Giovanni in Fiore e il nostro territorio».