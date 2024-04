A CHIARE LETTERE | Tropea, Bentivoglio e quell’immagine di Calabria “canaglia” che ritorna – VIDEO

il format

LAMEZIA TERME Due temi al centro dell’attenzione al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20: lo scioglimento del Comune di Tropea per presunte infiltrazioni mafiose e la revoca della scorta all’imprenditore anti-‘ndrangheta Tiberio Bentivoglio. «Sono – si evidenzia “A Chiare Lettere” – due casi piuttosto gravi che meritano chiarezza. Stupisce che i due fatti non abbiamo suscitato particolari reazioni. L’impressione è che la Calabria continui a essere vista a Roma sempre come una regione canaglia. Se è così, sarebbe assolutamente inaccettabile». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato