Alberto Matano e Maria Fagà si raccontano a Gente

l’intervista

ROMA «Gli spiegai che doveva compatire le persone che lo insultavano perché non avevano avuto l’opportunità di coltivare quella cultura di accettazione e accoglienza dell’altro che aveva avuto lui». A parlare è la calabrese Marisa Fagà, mamma del conduttore e giornalista Rai Alberto Matano. In una lunga intervista concessa al settimanale “Gente”, Fagà racconta del rapporto con il figlio e riporta alla mente il momento in cui Matano decide di fare coming out. E’ lo stesso giornalista a rivelare i dettagli di quella confessione. «All’inizio sono rimasti colpiti, spiazzati, soprattutto mamma non si aspettava questa rivelazione: io stesso ero stato fuorviante, avevo avuto una ragazza per tanti anni. Ma loro sono stati inclusivi e accoglienti». Marisa Fagà ha raccontato un episodio con oggetto un piccolo scontro con il figlio. «L’ultima volta che mi ha fatto arrabbiare è stato al Premio Biagio Agnes, dove si è messo una mano in tasca. Ma come si è permesso, dico io? Non si fa!». Bastone e carota. «Alberto ha un animo sensibile. Spesso i giornalisti acquisiscono il giusto distacco, lui invece partecipa, condivide le sofferenze degli altri».