Comunicazione sugli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali

verso il voto

Ai sensi della legge n. 28 del 22 febbraio 2000 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” così come modificata dalla L.6/11/2003 n. 313, del D.M. 8/4/04, delle successive delibere dell’Agcom ed in particolare della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024»

SI COMUNICA

Che l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative nei comuni chiamati al voto in Calabria la News&Com S.r.l. mette a disposizione sulla testata Corriere della Calabria spazi pubblicitari per la diffusione di messaggi politici elettorali nelle forme consentite dalla legge ed ulteriormente disciplinate ai sensi delle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’accesso agli spazi sulla testata on line – all’indirizzo www.corrieredellacalabria.it – sarà garantito ai partiti, alle liste, alle coalizioni ed ai singoli candidati che ne facciano richiesta.

La collocazione della pubblicità elettorale – in spazi appositamente individuati – è stabilita soltanto in base al criterio temporale di sottoscrizione dell’apposito contratto nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

Nello specifico tutte le modalità sono disciplinate nel Codice di Autoregolamentazione e nel listino prezzi depositato presso il Corecom Calabria e consultabile presso la sede della News&Com S.r.l. sita in via del mare a Lamezia Terme, ed è visionabile ogni giorno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Ogni prenotazione di spazi va effettuata contattando la società editrice News&Com S.r.l. alla mail newsandcom@gmail.com – num. tel. 096853665