Confindustria Cosenza si prepara all’arrivo di Mattarella: «Felici che abbia accettato il nostro invito»

la visita

COSENZA «La presenza nel cuore del Distretto Agroalimentare del cosentino del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, in occasione della festa del lavoro e dei lavoratori, rappresenta un avvenimento di rilevanza assoluta per tutti. Siamo felici e onorati che il Presidente abbia accolto il nostro invito a festeggiare una ricorrenza così ricca di valori simbolici e sostanziali, visitando aziende d’eccellenza del sistema associativo del territorio». Così il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante saluta l’arrivo del Capo dello Stato programmato per martedì prossimo 30 aprile al Distretto Agroalimentare del cosentino, ricompreso in un ambito territoriale che trova origine nell’area industriale della città, ricomprende l’Università della Calabria, si allarga nell’area produttiva di Mongrassano, si sostanzia, si estende e si completa nell’area della sibaritide con i poco più di 30 comuni che le fanno da corona.

«Evento straordinario»

«Intorno alle realtà produttive che saranno oggetto di visita, la Gias di Mongrassano e Granarolo di Castrovillari – precisa il presidente Perciaccante – sono presenti importanti aziende agricole inserite nella filiera corta della trasformazione, così come nelle produzioni di qualità dell’ortofrutta destinate ai primari mercati del fresco, tanto nazionali che esteri. Un insieme di imprese in cui le attività del settore agricolo, quelle del settore della trasformazione industriale e quelle del terziario, tanto tradizionale che innovativo, hanno raggiunto un livello di rete produttiva e di integrazione funzionale veramente eccellente». I vertici di Confindustria Cosenza cui si uniscono quelli di Unindustria Calabria sottolineano la straordinarietà dell’evento capace di accendere i riflettori nazionali sulle potenzialità di un territorio poco conosciuto ai più e su un tema, quello del lavoro, di assoluta importanza per la crescita economica delle comunità.

Gli interventi previsti

La cerimonia dedicata ai lavoratori prevede gli interventi del presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, che aprirà i lavori, del presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari, del rappresentante dei lavoratori Gaetano Piraino, del Ministro del Lavoro Marina Calderone con le attese conclusioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Parleremo di legalità, di sostenibilità ma anche di tradizione e innovazione, di cultura del lavoro e dell’importanza che le competenze e le risorse umane hanno per le nostre imprese. Il patrimonio più importante per le imprese sono i propri collaboratori e il patrimonio più vitale per i territori sono le imprese: creatrici di ricchezza e portatrici di dignità e libertà. Abbiamo lavorato in grande sinergia con il Quirinale, la Prefettura della provincia di Cosenza con il Prefetto Vittoria Ciaramella ed il suo staff, le Forze dell’Ordine, le aziende e gli enti competenti alla realizzazione di questa storica visita del Presidente Mattarella. Siamo pronti a scrivere insieme una bella pagina di storia del territorio».