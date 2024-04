il sisma

COSENZA Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata segnalata in provincia di Cosenza, con epicentro a Belsito. Lo ha rilevato l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. L’Ingv segnala l’evento sismico avvenuto alle 19:05 a poco più di un chilometro dal comune in provincia di Cosenza ad una profondità di circa 61 km. Al momento, non si registrano danni, ma sono in corso ulteriori controlli da parte degli operatori.