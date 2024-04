Il Triathlon nazionale farà tappa a Tropea

l’evento

TROPEA Il 12 Maggio il Triathlon delle grandi occasione farà tappa a Tropea, in Calabria, per la seconda edizione del Triathlon degli Dèi, gara sprint silver inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon (FiTri) e organizzata dall’ASD X-Sport Green 1.5 presieduta dal triatleta Luca Mancuso. 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa senza soluzione di continuità, queste le distanze che gli atleti provenienti da tutta Italia dovranno affrontare nella magnifica cittadina posta sul Mar Tirreno e con vista mozzafiato sulle Isole Eolie, per vivere un’esperienza unica fra le spiagge bianche Bandiera Blu e il centro storico di una delle cittadine più affascinanti d’Europa, Borgo dei Borghi 2021, migliore destinazione balneare per la rivista internazionale di viaggi TravelMag e unica località in Calabria ad ottenere le 5 Vele di Legambiente e del Touring Club. Recentemente il Financial Time ha inserito Tropea fra “le otto mete in cui fuggire e lasciarsi tutto alle spalle” – “eight true escape where you leave it all behind” (fonte F.T. Londra) . Per Luca Mancuso si tratta di «una seconda edizione entusiasmante dopo il successo dello scorso anno che ha visto vincitori Francesca Migliaccio e Federico Spinazzè. Anche quest’anno la “conduzione della gara” sarà affidata alla voce più conosciuta del triathlon italiano, Dario “Daddo” Nardone. Il servizio di cronometraggio e le iscrizioni sono affidate ad Icron. Tutto è ormai pronto, invito atlete e atleti a prender parte alla gara e a scoprire le meraviglie di una Tropea unica e accogliente».

La manifestazione sportiva è patrocinata, oltre che dal Comune di Tropea, dalla Regione Calabria, Calabria Meravigliosa, Provincia di Vibo Valentia e Coni. Per il regolamento e ulteriori informazioni sull’evento consultare il sito www.xsportgreenasd.com , www.fitri.it o chiamare il numero 3333668551.