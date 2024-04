In Calabria 26 nuovi Maestri del lavoro. Mercoledì la cerimonia a Catanzaro – I NOMI

il riconoscimento

CATANZARO Mercoledì 1 Maggio con inizio alle ore 10.30, presso la “Sala del Tricolore” della Prefettura di Catanzaro il Prefetto della provincia di Catanzaro Enrico Ricci consegnerà i diplomi e le decorazioni delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi 26 Maestri del Lavoro della Calabria, che si sono distinti nel proprio ambito lavorativo per singolari meriti di laboriosità, condotta morale e requisiti di anzianità. Dei predetti 26 Maestri, solo due, Giampiero Mazza e Vittoria Menniti, avranno l’onore di essere insigniti nel corso di una successiva cerimonia che si terrà presumibilmente a ottobre, al Quirinale alle presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato. All’evento in parola, che avverrà alla presenza del Sottosegretario di Stato all’Interno On. Wanda Ferro, prenderanno parte i Prefetti della Calabria, le Autorità religiose, civili, militari e i rappresentanti politici. Saranno, altresì presenti il Direttore del Lavoro Area Metropolitana di Reggio Calabria, unitamente agli altri Direttori Territoriali del Lavoro della Calabria, il Console Regionale con i Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro.

I nuovi 26 Maestri del Lavoro

Catanzaro: Loredana Brescia, Eugenio Caracciolo, Michele Di Marino, Giuseppe Giulino, Maria Concetta Laugelli, Luciano Longo, Vittoria Menniti, Salvatore Veraldi.

Cosenza: Francesca Arena, Olimpia Ciliberto, Giuseppe Costanzo, Domenico Giuliani, Rosario Iorio, Teresa Marinaro, Giampiero Mazza.

Crotone: Cataldina Aloe, Giuseppe Balestrieri, Roberto Pugliese.

Reggio Calabria: Demetrio Bonio, Catena Laurendi, Domenica Giuseppina Morano.

Vibo Valentia: Rocco Caglioti, Roberto Cammarata, Pietro Giuliano, Francesco Pugliese, Antonio Marcello.