Torneo delle regioni, Calabria protagonista

REGGIO CALABRIA Con le partite disputate nel pomeriggio si chiudono i quarti di finale del Torneo delle Regioni di Calcio a 5 in Calabria. Ai risultati della mattina si aggiungono dunque i successi di Calabria, Puglia, Sardegna e Veneto nel femminile e di Calabria, Piemonte VdA, Sardegna e Sicilia per l’Under 19 maschile a completamento del quadro delle semifinali in programma domani nei due palazzetti Lazzaro di Lazzaro/Motta SG e Pianeta Viola di Reggio Calabria. Ancora i rigori sulla strada della Calabria, questa volta però sorridono alla rappresentativa femminile che riscatta così l’uscita di questa mattina dell’Under 15. Le ragazze di mister Zema ritroveranno così la Puglia (ko per 3-2 nell’ultima giornata), che mancava tra le prime quattro dal 2016. La sfida si giocherà alle ore 15 al palasport Lazzaro di Lazzaro/Motta SG. Con la vittoria per 6-2 sul Lazio la Sardegna si regala la seconda semifinale della sua storia contro le campionesse in carica del Veneto al Pianeta Viola di Reggio Calabria. Anche per questa sfida calcio d’inizio alle ore 15.

Nella categoria Under 19 si confermano dunque le finaliste della scorsa edizione Calabria e Sicilia, mentre Piemonte VdA e Sardegna mancavano all’appuntamento rispettivamente dal 2018 e dal 2013. Sono ben 10 le Regioni rappresentate tra le 16 rappresentative posizionatesi tra le migliori quattro di ogni categoria (doppiette per Calabria, Emilia Romagna, Piemonte VdA, Sardegna, Sicilia e Veneto), a dimostrazione dell’alto valore tecnico dimostrato dal movimento dilettantistico nel suo complesso.

