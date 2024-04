Us Acli, Romualdo Montagna promossa in Premier. Tempo di playoff per la Corporate

futsal

COSENZA I campionati di calcio a Us Acli-iMarcos entrano nella fase calda della stagione. La copertina di giornata la guadagna la Romualdo Montagna, già finalista di Futsal Cup, che ha vinto il campionato di pertinenza (la Championship) con due giornate di anticipo sulla tabella di marcia e il prossimo anno giocherà con i big della Premier. Negli altri campionati la lotta promozione (come nel caso della Championship) e quella playoff (sia nella Premier che nella Corporate) si fanno sempre più serrate. Armazem mai doma continua a macinare gol e punti a caccia di nuovi record e per mantenere la “fedina” stagionale immacolata. La capolista ha battuto per 12-10 Atlas Acri (6 Cortese, 4 Curcio, Verta e un autogol; 5 Barone, 2 Stella, Ferraro e Siciliano). Da sottolineare lo 0-0, risultato inconsueto, tra Roglianese e Cerisano. Tre punti a tavolino, invece, per la Giovanile Bianchi (la Bfb Rovito non si è presentata). Colpaccio della Soccer San Pietro sul campo della Calabria Young, sconfitta con il punteggio di 4-6 (3 Pantusa, Rodi; 3 Zicarelli, Piattello, Leonetti e Donato), mentre l’Oratorio San Nicola, fanalino di coda, vende carissima la pelle sul campo della Don Marano per 10-7 (5 Massimilla, 3 Minervini, 1 Parrilla, Francesco Iorio; 2 Losardo, Okoroji, Savaglia, Mancuso, Luca Iorio, Forte).

Ecco la nuova classifica della Premier League. Armazem 57; Soccer San Pietro 40, Atlas Acri 37; Roglianese 36; Cerisano Soccer 35; Rose Futsal e Don Marano 34; Bfb Rovito 30; Giovanile Bianchi 23; Calabria Young 11; Football Lattarico 7; Oratorio San Nicola 0.

In Championship, come detto, vetrina per la vincitrice del campionato Romualdo Montagna che ha ottenuto l’aritmetica grazie al successo di misura sul campo del Lago Calcio per 4-5 (2 Palermo e Iuliano; 3 Fucile, Vivona, Gagliardi). La seconda della classe Esaro resta comunque in scia-promozione (anche chi occupa il secondo gradino del podio sale senza bisogno di passare dalla roulette russa dei playoff) grazie al successo convincente sul campo del Cutura. Nell’1-6 finale spazio alle reti di Pierpaolo Siciliano, Ernesto Siciliano, Santostefano, Provenzano, Pace, Masellis. Di Cannataro il gol dei locali. Pari spettacolare tra Wild Boars e Castiglione Futsal: 4-4 (3 Reda, Vinceslao; 3 Principe, Gaudio). Un gol di Viola regala tre punti preziosi alla Real Canuzze, vittoriosa per 1-0 contro lo Spezzano. Ma il match più bello di giornata è sicuramente quello tra Campetto Marzi e Arintha terminato 10-10 (6 Salvino, 2 Convertini, Giugliani, Alessio; 6 Reale, 4 Bruno).

Ecco la classifica della Championship. Romualdo Montagna 46; Esaro United 42; Spezzano C5 38; Lattarico 35; Real Cannuzze 31; Arintha e Castiglione Cosentino United 24; Fc Cutura 22; Campetto Marzi 11; Wild Boars 10; Lago Calcio 2.

Capitolo League One. Giornata di grazie per San Luca, che ha battuto 5-1 Pietrafitta (Laratta, Falace, Greco, Bruno, Federico; autorete). Per il resto, solo successo a tavolino per Casali del Manco, Marano Principato Futsal e Pixeltek Maranese (avrebbe dovuto incrociare, rispettivamente San Francesco, Real Briconatura e Acri). In classifica guida la Polisportiva Casali del Manco con 34 punti, seguita da Marano Principato Futsal (32), Real Briconatura (24), Pixeltek Maranese (16), San Luca (15), Acri (12), San Francesco (6) e Pietrafitta (3).

Entra nella fase caldissima anche la Corporate. La No.DO.S è in finale già da tempo, per tutte le altre ci sarà da lottare. Finita la regular season è già tempo di playoff. Prima “tappa” il 7 maggio con la sfida tra Omnia È-Black Mamba e il derby I&I tra La Rocha e Ragnarok. Le vincenti di questa gara incroceranno Disintegra e Hypro. Di queste sei squadre ne resterà solo… una che se la vedrà nella semifinale contro NTT Futsal.

In settimana sono cominciati anche i campionati “Champions League” e “Athletes League”. Ecco i risultati e gli incroci del prossimo turno. Champions League. Armazem-Luna Park 7-6 dcr (4 Curcio, 2 Cortese, Verta; 5 De Cario, Chiaravalle). Calabria Young-Silacao 3-4 dcr (2 Pantusa M., Pantusa F.; Castiglione, Lopetrone, Straface, Perrone). Roglianese-Football Lattarico 7-4 (3 Milano, 2 Arlotta, Iorno, Falbo; 3 Abate, De Luca). Giovanile Bianchi-Autofficina Mancuso 6-8 dcr (2 Bianco, 2 Mancuso, Marasco, Corrado; 3 Pulice, 3 Rettura, 2 Mercuri). Semifinali in programma il 6 maggio, presso il centro sportivo “La Pigna” di Lamezia Terme): Armazem-Silacao; Roglianese-Autofficina Mancuso.

Capitolo Athletes League. BFB Rovito-TechFem 6-0 (a tavolino). Cerisano-Nastro Azzurro 10-11 dcr (5 Toscano, 4 Managò, Greco; 3 Pandolfo, 3 Buccinnà, 2 Grandinetti, Barbacastagnaro, Paparazzo, Rossetti). Oratorio San Nicola – FStation 8-10 dcr (3 Beltrano, 2 Losardo, 2 De Marco, Okoroji; 5 Fiorentino, 3 Fazio, Muraca, Gigliotti). Don Marano-Fc Piano Luppino 1-11 (Minervini; 4 Muratori, 2 Caporale, 2 Mastroianni, Sacco, Arzente, Timpone).

Semifinali in programma il 9 maggio presso il centro sportivo “La Pigna” di Lamezia Terme: Fc Piano Luppino-FStation; Nastro Azzurro-BFB Rovito.