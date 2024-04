Europee, giochi chiusi nel Pd. Cristallo e Tassone i democrat calabresi in campo – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Come anticipato dal Corriere della Calabria nelle scorse settimane sono due i candidati calabresi nella lista del Pd nella circoscrizione meridionale per le elezioni europee: si tratta dell’ex portavoce delle Sardine, Jasmine Cristallo, e di Luigi Tassone, già sindaco di Serra San Bruno e già consigliere regionale. La lista del Pd per le elezioni europee di giugno per la Circoscrizione Italia Meridionale è stata presentata ufficialmente stasera. «Si parte… La Calabria – si legge sulla pagina facebook del Pd regionale – ha due autorevoli candidati, Jasmine Cristallo e Luigi Tassone. Giovani e con una importante esperienza politica alle spalle, Jasmine attraverso i movimenti e Luigi nelle istituzioni. Il Partito Democratico della Calabria augura loro un forte in bocca al lupo, siamo pronti a correre insieme verso un’Europa più inclusiva e solidale, attenta alla transizione ambientale, al lavoro e alla sua sicurezza, alle donne e ai giovani, alla pace. Buon cammino a tutti noi». A guidare la lista del Pd nel collegio Sud la giornalista Lucia Annunziata, a seguire il presidente dell’Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro e la vicepresidente uscente dell’Europarlamento Pina Picierno, tutte e tre presenti a Soveria Mannelli dieci giorni fa alla prima Conferenza programmatica regionale del Pd calabrese. (c. a.)

Jasmine Cristallo e Luigi Tassone

LISTA PD – EUROPEE COLLEGIO SUD

Lucia Annunziata

Antonio Decaro

Pina Picierno

Sandro Ruotolo

Jasmine Cristallo

Shady Alizadeh

Giuseppina Paterna

Anna Maria Beci

Francesco Forte

Luigi Tassone

Raffaele Topo

Francesco Todisco

Nicola Campanile

Massimo Schiavone

Carmela Saulino

Georgia Tramacere

Gianmario Spada

Manola Di Pasquale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato