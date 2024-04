Europee, Vannacci capolista della Lega nel collegio Sud. Tre i calabresi in lista – TUTTI I NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Sarà il generale Roberto Vannacci a guidare la lista della Lega per la circoscrizione Italia meridionale alle Europee dell’8 e 9 giugno. L’elenco dei candidati è stato presentato intorno alle 19 all’ufficio elettorale costituito presso la Corte d’Appello di Napoli dal senatore del Carroccio, Gianluca Cantalamessa. Dietro Vannacci figurano la deputata calabrese Simona Loizzo (numero 2 in lista), l’europarlamentare Valentino Grant e il senatore pugliese Roberto Marti. Nella lista anche l’uscente parlamentare europeo, Aldo Patriciello, che di recente ha lasciato Forza Italia. Completano l’elenco il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso (al numero 12), il consigliere comunale di Salerno Dante Santoro e Carmela Rescigno, consigliere regionale della Campania e presidente della commissione Anticamorra. La Calabria nella lista della Lega esprime anche un terzo candidato: Santo Gagliardi, dirigente di Italia del Meridione, il partito guidato da Orlandino Greco che si è federato con la Lega. (c. a.)

LISTA LEGA – EUROPEE COLLEGIO SUD

Roberto Vannacci

Simona Loizzo

Valentino Grant

Roberto Marti

Aldo Patriciello

Luigi Barone

Laura Cucchiarella

Maria Giovanna Fiume

Santo Gagliardi

Maria Grande

Francesca Magliano

Filippo Mancuso

Anna Carmela Minuto

Carmela Rescigno

Angela Russo

Dante Santoro

