Fi apre la campagna elettorale in Calabria con Tajani. Si profila il ritorno di Talerico

verso il voto

LAMEZIA TERME Il vicepresidente del Consiglio dei ministri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà in Calabria il 2 e 3 maggio. Prima tappa a Lamezia Terme, per una conferenza stampa insieme al coordinatore regionale e vicecapogruppo Fi alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro, dal presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale azzurro, Roberto Occhiuto, durante cui verranno annunciate nuove adesioni a Forza Italia. La conferenza si terrà presso la sala congressi del T Hotel, alle ore 10:30. Tra le nuove adesioni secondo fonti interne a forza Italia ci sarebbe quella di Antonello Talerico, oggi consigliere regionale, candidato con Forza Italia alle elezioni dell’ottobre del 2021 ma poi, dopo essere approdato a Palazzo Campanella avendo vinto il ricorso contro Valeria Fedele, entrato nel gruppo misto in polemica con l’allora gruppo dirigente azzurro. Quello di Talerico, se davvero le indiscrezioni troveranno conferma, potrebbe dunque essere un ritorno in Forza Italia. Nel pomeriggio di giovedì, spostamento in provincia di Crotone, a Cirò Marina, dove si terrà una convention dal titolo “Forza Italia, forza del futuro”, ospitata dal Teatro Alikia alle ore 17:00. All’evento interverranno Sergio Torromino, coordinatore provinciale di Forza Italia Crotone e Sergio Ferrari, sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia di Crotone; concluderanno Francesco Cannizzaro ed Antonio Tajani. La due giorni calabrese del ministro Tajani si chiuderà a Reggio Calabria dove, nella mattinata di venerdì 3, alle ore 11:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale della candidatura alle elezioni europee di Giusi Princi, vicepresidente della Regione Calabria, e dello stesso Antonio Tajani. Location sarà la sede del coordinamento regionale di Forza Italia: oltre ai due candidati, interverranno Francesco Cannizzaro e Roberto Occhiuto.

