Calabria Film Commission, prorogata la nomina di Anton Giulio Grande

il decreto

CATANZARO Il presidente della Regione Calabria, con il decreto n. 26 del 2024, ha decretato la permanenza del Commissario Straordinario Fondazione Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, nell’esercizio delle proprie funzioni fino al 31 luglio 2024, ovvero fino alla nomina del nuovo Presidente. Un rinnovo dell’incarico dipeso anche dall’imminente competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo, si legge, considerato «opportuno non effettuare nomine o designazioni, non strettamente necessarie», rilevata inoltre l’esigenza di «disporre la permanenza del commissario straordinario nell’esercizio delle proprie funzioni» al fine di assicurare la governance della Fondazione, «tenuto conto dell’esigenza di garantire la gestione dell’attività e lo sviluppo delle iniziative pianificate, nonché la progettazione delle azioni future».