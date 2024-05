Fi mostra muscoli e numeri: 200 nuove adesioni. Occhiuto: «In campo per Tajani e Princi»

Verso il voto

CATANZARO Mostra i muscoli Forza Italia Calabria, e soprattutto mostra i numeri, che parlano di circa 200 nuove adesioni al partito. A riferirli in una conferenza stampa a Lamezia Terme il coordinatore regionale Francesco Cannizzaro insieme al leader nazionale di Fi, il vicepremier Antonio Tajani, e al governatore Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale azzurro. Una trentina i sindaci che hanno aderito a Forza Italia, che si accinge inoltre a salutare il ritorno di Antonello Talerico, presente in prima fila alla convention lametina, particolarmente affollata. E non poteva essere diversamente considerando che da oggi parte in pratica la campagna elettorale di Forza Italia verso le Europee e la presenza di Tajani sotto questo aspetto è significativa, nel senso che evidentemente il partito nazionale scommette moltissimo sulla Calabria, storica roccaforte dei forzisti.

Occhiuto e Talerico

L’intervento di Occhiuto

Lo rimarcano anche i big, a partire da Occhiuto, che si dice «felice della qualità di Forza Italia in Calabria e del lavoro straordinario che sta facendo il coordinatore Francesco Cannizzaro perché ha saputo suscitare ulteriore entusiasmo, ulteriore voglia di essere protagonisti. Sono certo che Forza Italia avrà le prossime Europee in Calabria uno dei risultati migliori d’Italia e questo grazie alla classe dirigente che questo partito ha dimostrato di avere sul territorio, forse anche grazie al fatto che la classe dirigente ha qualche argomento da comunicare perché credo che in questi due anni e mezzo i calabresi siano resi conto dell’enorme quantità di impegno che il governo regionale ha prodotto tendendo ad invertire la rotta in una regione che per troppi anni ha nascosto al paese le sue straordinarie ricchezze». Occhiuto ricorda che «Tajani è stato spesso presente qui in Calabria, ha dimostrato sempre grande vicinanza al gruppo dirigente di Forza Italia in Calabria, con lui c’è un solido rapporto che non è solo politico ma è anche di amicizia e che riguarda sia me che Francesco Cannizzaro, noi riteniamo Antonio Tajani unitamente a Giusi Princi il vero candidato della Calabria per le Europee». Occhiuto esclude che la corsa di Forza Italia sia sulla Lega: «No, la corsa – dice il governatore e vicesegretario nazionale di Forza Italia – è soprattutto su quelli che non sono andati a votare negli anni passati. Noi ci auguriamo un successo di tutto il centrodestra in Calabria, non abbiamo l’ambizione di rubare voti a Fratelli d’Italia o alla Lega, anzi facciamo gli auguri a tutti i candidati di Fratelli d’Italia e della Lega. Siamo coscienti del fatto che Forza Italia come forza rassicurante e in Calabria anche come forza di buon governo possa avere un risultato molto importante e lavoriamo per questo». Per Occhiuto inoltre le Europee non vanno viste come un “tagliando” per la Giunta regionale: «No, io ho sempre pensato che il giudizio che i calabresi devono avere sul governo regionale dipende dalla quantità e dalla qualità dell’impegno del governo regionale per affrontare e tentare di risolvere i numerosi problemi della Calabria. Quindi non ho mai considerato i test elettorali come test sul governo, considererò chiaramente un test vero quello che ci sarà fra due anni e mezzo se dovessi decidere di candidarmi».

Dalla platea: in prima fila Mario Occhiuto, Rosario Varì, Tonino Gentile, Giacomo Crinò, Domenico Giannetta

L’intervento di Cannizzaro

A sua volta, Cannizzaro sottolinea l’importanza delle adesioni «per questo nuovo rilancio di Forza Italia e noi siamo molto soddisfatti che questo annuncio lo si possa fare alla presenza del nostro leader Antonio Tajani. Di fatto Forza Italia sta diventando sempre di più attrattiva, non solo in Calabria, ma in Calabria ancora di più. Questo è facilitato da un buon governo della Regione, targato Roberto Occhiuto, che sta dimostrando nei fatti la buona politica, il governo del fare, quello che ha assegnato già di fatto in soli due anni e mezzo la storia del regionalismo calabrese con atti concreti. Io credo che si possa considerare oggi il governo della Regione come il governo più riformatore della storia del regionalismo calabrese. Ancora ci sono due anni e mezzo, c’è una squadra coesa che opera intorno al presidente Occhiuto, la grande qualità dei consiglieri regionali di Forza Italia, supportati quotidianamente dai sindaci e gli amministratori locali che si sentono parte integrante di un progetto, di una narrazione di una Calabria diversa rispetto al passato. E’ bellissimo oggi in Parlamento – spiega il coordinatore regionale di Forza Italia, che è anche vicecapogruppo del partito alla Camera – poter percepire un’idea di Una Calabria diversa rispetto appunto al passato, quello lontano e quello recente». Per Cannizzaro «oggi è una giornata importante perché a 24 ore dal deposito delle liste, il leader Tajani scende in Calabria e di fatto apre la campagna elettorale sua e di Forza Italia, quindi un ulteriore attestato di stima, di considerazione della classe dirigente di Forza Italia, la squadra calabrese che si fa oggi rispettare a Roma e non solo a Roma e che certamente vuole ritagliarsi anche oggi un posto in Europa con la candidatura di Giusi Princi che rappresenta al meglio tutti quei valori di Forza Italia e del Ppe». (a. cant.)

