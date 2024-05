Sorpresa, grazie all’Unical torna il sistema integrato dei trasporti: ecco il servizio di mobilità condivisa

la novità

COSENZA Era dai tempi del BinBus che l’area urbana non ragionava in maniera integrata sui trasporti. Ora l’Unical accelera e lancia la mobilità condivisa: martedì 7 maggio alle ore 15, nella Sala Stampa del Centro Congressi “B. Andreatta” dell’Università della Calabria, sarà presentato il servizio di sharing mobility con mezzi elettrici (car e scooter) complementari e integrativi del Tpl nelle aree urbane di Cosenza- Rende – Unical e di Corigliano Rossano, finanziato dalla Regione Calabria e con la partnership del Consorzio Autolinee.

Il progetto

La proposta ha come oggetto la sperimentazione di un sistema di sharing mobility con mezzi elettrici (car, scooter, bike) complementari o integrativi del TPL nelle aree urbane di Cosenza- Rende – Unical e di Rossano Corigliano, e successivamente Crotone con particolare attenzione al principale polo attrattore del Campus Universitario di Arcavacata. Nell’area di interesse sono presenti servizio di TPL su gomma e su ferro (le principali stazioni ferroviarie sono ubicate a Cosenza Vagliolise, Cosenza centro, Quattromiglia Castiglione Cosentino, Corigliano Rossano che è il Comune più esteso della Provincia ed il terzo per numero di abitanti).

Nella prima fase di avvio verrà istituito un servizio di mobilità condivisa fruibile ad un prezzo ridotto per gli abbonati del TPL, con una flotta di veicoli completamente a trazione elettrica che permettano spostamenti dai principali poli generatori di mobilità pubblica, individuati nelle stazione ferroviaria e nell’autostazione di Cosenza in direzione del principale Polo attrattore presente nell’area, il Campus Universitario di Arcavacata (l’Università della Calabria conta oltre 25.000 iscritti). I servizi di sharing iin argomento, saranno fruibili con importanti sconti per gli abbonati mensili e annuali dei servizi di trasporto pubblico locale. Questo sistema incentivante, in direzione degli abbonati del trasporto pubblico, è mirato ad attrarre nuovi utenti al servizio tpl, in ragione della possibilità di acquistare ad un prezzo ridotto anche un servizio di sharing mobility.

In una seconda fase dopo un periodo stimato all’incirca in 4 / 6 mesi, in seguito ad una verifica tecnica e di risposta al servizio, è prevista l’apertura di ulteriori aree di sharing nei comuni di Corigliano, Rossano e Crotone. In avvio è previsto un dimensionamento di mezzi pari a 20 e-scooter e 4 e-car; il progetto prevede, sin dalla prima fase, l’individuazione di diverse zone di servizio, abilitate al prelievo ed al rilascio dei mezzi, connesse fra loro, definite nelle aree cittadine e nei punti di interesse: centri commerciali, parcheggi scambiatori, stazioni ferroviarie e sedi universitarie.

Si prevede sin da subito la creazione di 5 aree operative (per aree operative si intendono gli ambiti entro i quali sarà possibile avviare un servizio o terminare un servizio) distinte che ricomprendono le seguenti località o punti di interesse: Cosenza centro (kmq 1,5) – Prefettura Cosenza (kmq 0,04) – centro commerciale Metropolis (kmq 0,15) – Quattromiglia (kmq 0,05) – Unical Arcavacata (kmq 0,16). Durante il servizio ovviamente sarà consentito di circolare ovunque e di sostare temporaneamente in ogni luogo.

Il servizio

Nel progetto sono comprese eventuali opere infrastrutturali e costi operativi strettamente necessari allo svolgimento della sperimentazione nel dettaglio: spese per infrastruttura di ricarica auto e scooter; spese per la movimentazione della flotta all’interno dell’area di servizio; spese materiali per beni di consumo (fonti di elettricità); spese per la locazione di immobili utili alla sperimentazione (impianti di ricarica, rimessa..) e spese per la locazione di veicolo operativo e di manutenzione. Queste attività saranno affidate direttamente (in toto o in parte) a imprese del territorio.

La possibili modalità di noleggio dei veicoli saranno: free floating / round trip / station based / one way. Il numero di veicoli impiegato nella sperimentazione potrà essere incrementato nel corso della sperimentazione in caso di risposta positiva da parte dell’utenza.

Corrente è un servizio di sharing mobility realizzato dal Gruppo Tper. Il servizio è stato attivato il 27 ottobre 2018 con una flotta iniziale di 120 vetture e un’area di rilascio ubicata interamente nel Comune di Bologna. Ad oggi sono operative 240 auto elettriche nei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno, Ferrara e Imola e 100 scooter elettrici nel comune di Bologna. La flotta è costituita unicamente da Renault Zoe a 5 posti di seconda e terza generazione e da Askoll E.S2. Corrente riduce le distanze nelle città e nelle aree di copertura, garantendo ai cittadini, ai turisti e alle imprese un servizio sicuro, facile ed economico. Esalta il valore della condivisione nella mobilità, nel rispetto del territorio, dell’ambiente e delle persone: la mission è offrire un servizio di mobilità accessibile, affidabile e sostenibile che semplifichi la quotidianità delle persone, riducendo l’impatto ambientale.

Corrente supporta gli enti nel perseguimento degli obiettivi di mobilità sostenibile di cui ai pums – in coerenza con l’accordo di parigi 2015 – cop 21 ed il piano aria-pair2020 (riduzione del 20% dei flussi di traffico entro il 2020; riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 40% entro il 2030 e raggiungimento dei livelli minimi entro il 2050). Favorisce l’uso dei modi di trasporto a minor impatto ambientale e sociale, riduce la dipendenza dall’uso dell’auto privata, incentiva i comportamenti virtuosi dei cittadini, ottimizza e integra le infrastrutture e i servizi alla mobilità, promuove l’impiego di tecnologie applicate ai sistemi della mobilità di persone e merci, rende le città accessibile a tutti.

I mezzi e il pagamento

Corrente utilizza veicoli ecologici, grazie a motori 100% elettrico: tutta l’energia utilizzata da Corrente proviene da fonti rinnovabili, le autovetture Corrente hanno autonomia fino a 400 chilometri, gli scooter hanno un’autonomia fino a 80 chilometri, la ricarica dei veicoli non è un problema per l’utente: i veicoli vengono ricaricati direttamente dagli operatori che su un apposito terminale monitorano in tempo reale l’autonomia residua in ciascun veicolo intervenendo puntualmente quando necessario.

Il pagamento avviene direttamente attraverso la carta di credito in modo semplice, rapido ed assolutamente sicuro grazie alla doppia verifica della registrazione sul proprio telefono e del pin personale. Un pagamento solo. Per i soli minuti della singola corsa. Sono inoltre possibili forme di convenzione riservate al mondo delle imprese o ad una pluralità di operatori pubblici e privati.