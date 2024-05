Due smartphone e un coltello sequestrati nel carcere di Vibo Valentia

il fatto

VIBO VALENTIA Due telefoni smartphone, una scheda Sim, un carica batteria e un coltello di tipo rudimentale sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia penitenziaria all’interno del carcere di Vibo Valentia. Lo rende noto l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria). I detenuti responsabili del possesso di tali strumenti sono stati denunciati. «Nonostante la presenza limitata di personale in servizio nel Reparto ad alta cicurezza – è scritto in una nota dell’Osapp – è stata effettuata una perquisizione durante la quale sono stati trovati e sequestrati materiali proibiti accuratamente occultati. Ci complimentiamo per l’eccellente e professionale lavoro svolto dal personale di Polizia penitenziaria coinvolto nella delicata operazione, nonché con il comandante facente funzioni per l’efficace coordinamento e l’abilità dimostrata nel condurre l’azione».

