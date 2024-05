“Io Capitano” trionfa ai David di Donatello, tra i premiati per il miglior suono anche il lametino Mirko Perri

il successo

“Io capitano” vince il David di Donatello per il miglior film e per la migliore regia. Sempre a “Io capitano” sono andati anche i David per il miglior montaggio a Marco Spoletino, per la fotografia a Paolo Carnera, per la produzione ad Archimede, Rai Cinema, Pathe e Tarantula, per gli effetti visivi a Laurent Creusot e Massimo Cipollina, tra i premiati per il miglior suono c’è anche il lametino Mirko Perri, con lui Maricetta Lombardo, Daniela Bassani e Gianni Pallotto. Garrone, ricevendo il premio per la migliore regia, ha voluto ringraziare tutti gli attori che hanno “fatto davvero il viaggio”, e lasciare la parola a Mamadou, che lo ha ispirato, e ai due giovani attori protagonisti da cui sono partiti le dediche alle ONG che salvano, a tutti coloro che sono morti nel deserto e in mare nel tentativo di raggiungere il sogno e l’appello “Basta morti in Palestina”.

Mirko Perri è uno dei sound designer più apprezzati nel nostro cinema, stretto collaboratore di registi quali Paolo Sorrentino, Gabriele Mainetti, Matteo Rovere, Sydney Sibilia