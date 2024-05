Gay Pride il 22 giugno a Cosenza, Penna: «Destra contraria al manifesto»

diritti

COSENZA Come già noto, il sindaco Franz Caruso ha subito accolto la richiesta di patrocinio e supporto logistico giunta dall’Arcigay Cosenza per il prossimo pride che si terrà il 22 giugno nella nostra città: a darne notizia è la consigliera comunale Chiara Penna. «Con la richiesta di patrocinio – aggiunge l’esponente di maggioranza a Palazzo dei Bruz – è pervenuto anche il manifesto politico che è stato portato all’attenzione della commissione Legalità e Attività Istituzionali che presiedo dal consigliere Francesco Alimena. Preso atto dei contenuti e della necessità di perseguire concretamente ogni azione espressione di rivendicazione dei diritti di libertà e uguaglianza, in un contesto storico sempre più autoritario e repressivo, ho immediatamente convocato la riunione della Commissione con all’ordine del giorno la discussione del manifesto e la sua votazione».

Secondo Penna «non c’erano dubbi sul fatto che i consiglieri di minoranza, estrinsecazione della destra estrema al governo, avrebbero espresso voto contrario. E così è stato, confermando quanto accaduto sette anni fa, quando l’amministrazione Occhiuto si rifiutò di concedere il patrocinio al Pride. Dopo l’intervento del consigliere Francesco Alimena, che ringrazio anche per aver raccontato l’origine e la storia del Pride, hanno espresso la loro contrarietà i consiglieri Francesco Caruso e Bianca Rende. Voto favorevole invece da parte dei consiglieri Commodaro, Turco (Fcs) Graziadio, Trecroci (Dp) Mascaro (Pd) Golluscio (Psi) e Frammartino (misto). Un motivo in più per rendere ancora più urgente e necessario agire a livello locale richiamando nuovamente l’attenzione sul fatto che l’attuale governo ha fatto sì che molti nuclei familiari omogenitoriali si siano visti annullati i propri diritti. Ancora, è necessario ricordare che non è possibile l’adozione piena per le coppie omogenitoriali e per i single, che c’è molta disinformazione su orientamento sessuale ed identità di genere e che è proprio questo che provoca discriminazione e violenza».

«Dunque condividendo la Commissione legalità e attività istituzionali tutto quanto contenuto nel manifesto, lo scopo è quello di promuovere l’educazione socio affettiva ad esempio rendendo la carriera alias uno strumento diffuso ed ascoltando le varie esigenze della comunità trans intersessuale e non cis genere. Proprio l’istituzione di un registro dedicato alle persone trans la cui corretta identità di genere non è ancora riconosciuta dalla Stato – continua l’esponente socialista – è una delle cose che proporremo con il consigliere Francesco Alimena, come mozione a breve in Consiglio. Tutto allo scopo di contrastare le idee omobitransfobiche purtroppo molto diffuse e costruire una società in cui ogni individuo possa esprimersi liberamente ed autenticamente senza paura», conclude Chiara Penna.