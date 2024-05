Giansanti presenta “Mediterranea”. «Promuove la dieta mediterranea nel mondo»

made in italy

PARMA «La mission di Mediterranea è di promuovere la dieta mediterranea nel mondo. Oggi il sistema produttivo del Paese è fatto da industrie d’agricoltura che si alleano per costruire delle filiere verticali e per rafforzarne la loro capacità produttiva, competitiva, per dare un valore identitario forte al Made in Italy nel mondo e in questa determinazione forte che Confagricoltura e Union Food portano avanti un’alleanza per le nostre imprese». Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, presenta così al Corriere della Calabria, “Mediterranea” (Creare valore dal campo alla tavola). Alla presenza dei ministri Urso e Lollobrigida, Giansanti si sofferma anche sul Dl Agricoltura. Ieri il via libera del Consiglio dei ministri. «Ci sono elementi importanti che aspettavamo da tempo, il tema delle moratorie, il tema degli accompagnamenti in quei settori particolarmente in crisi. Certo, le risorse non sono enormi, vediamo poi in fase di conversione se riusciremo a trovare ulteriori importi per poter ancora di più accompagnare il sistema delle imprese che oggi vivono un momento di difficoltà, legato a un mercato fortemente condizionato dalle guerre», sostiene Giansanti. Che chiosa: «Comunque ci sono tutta una serie di elementi estremamente positivi che aspettavamo da tempo, proprio a partire dalle moratorie».

