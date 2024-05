Elezioni a Sellia Marina, a “Telesuonano” il confronto tra i candidati Frangipane e Placida

l’anteprima

LAMEZIA TERME Torna “Telesuonano”, con Danilo Monteleone e Ugo Floro, il talk di approfondimento in onda ogni mercoledì alle 21 sul canale 75 de “L’altro Corriere tv” e in diretta streaming su laltrocorriere.it. Mancano solo pochi giorni alla presentazione delle liste, ma la campagna elettorale per il turno amministrativo dei prossimi 8 e 9 giugno (si voterà insieme alle Europee) vivacizza già la scena pubblica di non pochi municipi chiamati a rinnovare i rispettivi consigli comunali e, ovviamente, ad eleggere i nuovi sindaci.

Tra questi spicca Sellia Marina, popoloso centro sulla direttrice ionica catanzarese con i suoi oltre 8mila abitanti. Qui la griglia di partenza appare definita da un po’, con una sfida a due per la conquista della massima carica amministrativa che vedrà opporsi la attuale presidente del consiglio comunale, Giuseppina Frangipane all’imprenditore Walter Placida.

Entrambi si confronteranno questa sera sui temi relativi al miglioramento delle infrastrutture viarie (SS106 in primis), al ruolo guida in ambito turistico che un comune come Sellia Marina deve e può ottenere, data la sua importanza, e anche sulle iniziative legate all’impiego delle risorse provenienti dal Pnrr.

E poi c’è il peso specifico sul piano istituzionale di una cittadina in costante espansione demografica, da consolidare dopo i dieci anni consecutivi dell’attuale primo cittadino uscente, Mauro. Parleranno ovviamente anche della composizione dei rispettivi cartelli elettorali, i candidati Frangipane e Placida, i quali annoverano molte new entry e qualche portatore di esperienza politica. (redazione@corrierecal.it)