Vivarini: «I complimenti di Pirlo? Grande soddisfazione, ma domani voglio vincere»

CATANZARO «Siamo alla fine, è l’ultima partita e direi che ci siamo arrivati bene. Adesso dovremo giocarci i playoff e questo vuol dire che abbiamo fatto qualcosa di importante. Veniamo da quattro partite in dieci giorni che ci hanno caricato un po’ sulle gambe, ma abbiamo già recuperato le energie con lavori mirati. Ci siamo anche concentrati su questa partita che reputo importante perché affrontiamo una grande squadra con il blasone più grande di questo campionato e dovremo dimostrare anche a questo avversario che valiamo la nostra posizione di classifica». Ha esordito così oggi il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini nella conferenza stampa pre Catanzaro-Sampordia, ultima partita della fase regolare del campionato di serie B prima dell’inizio dei playoff in cui entrambe le squadre prenderanno parte. Andrea Pirlo, allenatore dei blucerchiati ha fatto i complimenti al Catanzaro di Vivarini affermando che la sconfitta del match di andata contro i giallorossi è stata utile nel percorso di crescita della sua squadra. «Ringrazio Pirlo – ha detto Vivarini – ricevere i complimenti da lui è motivo di grande soddisfazione. Non capita tutti i giorni di andare a Marassi con la cornice di pubblico che i nostri tifosi hanno offerto e vincere. Quella è stata una gara che ci ha dato tanta consapevolezza di potercela giocare con tutti. Sulla Samp, io lo dico sempre, nel calcio bisogna avere tempo. È partita con tanti punti interrogativi sia societari che tecnici, noi in quell’occasione siamo stati bravi ad approfittare di un momento in cui i loro calciatori non avevano ancora affinato le loro potenzialità. L’organizzazione tattica e il pensiero di gioco che ha Pirlo richiede del tempo per essere assimilato. Ora la squadra è più equilibrata e incisiva sotto porta. Sicuramente quella di domani sarà una bella partita». Vivarini in questa sfida potrebbe far riposare qualche titolare. «Sappiamo di aver perso per strada alcuni giocatori importanti che ci hanno dato tanto – ha ricordato l’allenatore – di conseguenza ora dovremo gestire al meglio le energie. Abbiamo tutto il tempo per farlo. In questa fase mi serve minutaggio e consapevolezza da parte di chi non ha giocato con continuità. Mi aspetto quindi una prestazione di livello altissimo, voglio che arrivi il risultato con la Samp. Finora chi ha giocato meno ha sempre dimostrato di avere le carte in regola per fare bene in questo campionato. Nel calcio le prime e le ultime partite sono sempre importantissime a livello di visibilità». Sulle preferenze dell’avversario dei playoff, Vivarini non si è sbilanciato. «Noi sappiamo – ha affermato – che ogni squadra che affronteremo sarà di livello alto, quindi dovremo essere bravi ad analizzare le qualità che hanno. Una o l’altra cambia poco». Vivarini ha commentato così le parole del presidente dell’Ascoli Carlo Neri che ha parlato di scarso impegno del Catanzaro nella gara contro la Ternana, sua rivale nella corsa alla salvezza. «Io ad Ascoli – ha detto Vivarini – sono molto affezionato perché è molto simile a Catanzaro come piazza. Quando sono stato lì ho trovato una tifoseria che ha dato tutto per la squadra. Tempo fa avevo detto che Ascoli merita una squadra più competitiva e capace di lottare per i playoff». (redazione@corrierecal.it)