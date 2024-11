il caso baker hughes

E anche questa volta il sindaco Flavio Stasi ha perso l’occasione per stare zitto. In un post sui social, nelle vesti di detentore della verità, lamenta che il Corriere della Calabria abbia pubblicato i contenuti della missiva del ministro Urso sulla rinuncia di Baker Hughes a insediarsi nel porto di Corigliano Calabro: «Da parte dell’azienda ci è stato comunicato che il quadro di incertezza dovuto alla presa di posizione della Sua Amministrazione avrebbe pregiudicato un investimento, che ben difficilmente può realizzarsi in un contesto di incertezza giuridica connessa al possibile esito negativo di un giudizio pendente».

Il maldestro tentativo di Stasi, evidentemente, è quello di continuare a buttarla in caciara per silenziare la fuga a gambe levate di Baker Hughes da Corigliano dopo la rovinosa battaglia ingaggiata contro gli statunitensi, l’autorità portuale e la Regione a scapito solo di un territorio dove il 20% della popolazione è in uno stato di miseria. Uno scontro immotivato se non con l’uso di una retorica sempre feconda: «è uno sfregio al patrimonio ambientale senza prezzo», «il porto deve restare funzionale al turismo e alla pesca» che lascia ora il sindaco di Co.Ro. con un pugno di mosche in mano ed una credibilità politica in frantumi.

E’ veramente convinto di poter gettare ombre sull’azienda statunitense che opera in 120 Paesi, con 54.000 dipendenti e con un fatturato di più di 20 miliardi di dollari?

E se anche fosse vero, che a pesare sulla decisione del colosso industriale, ci sia stata anche la riduzione del tax credit nella Zes unica del Mezzogiorno, Stasi pensa veramente di essere assolto dall’avere avversato con incomprensibili formalismi procedurali, l’insediamento produttivo che avrebbe garantito sviluppo e posti di lavoro nella sua comunità come dimostrato nei fatti a Vibo Valentia?

Stasi ha gettato alle ortiche una grande occasione, era difficile fare peggio.

LEGGI ANCHE

Incontro alla Regione con Occhiuto, Baker Hughes raddoppia l’investimento per Vibo Valentia

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato