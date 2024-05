A CHIARE LETTERE | La pubblicità selvaggia nei Comuni e i (pochi ma) buoni esempi da seguire – VIDEO

IL FORMAT

LAMEZIA TERME La “linea dura” del Comune di Catanzaro sulla pubblicità “selvaggia” e abusiva al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «Il dato significativo – si evidenzia “A Chiare Lettere” – è il fatto che a Catanzaro dopo lustri di disattenzione e anche di connivenze, forse finalmente si prova a mettere ordine in un settore quale quello della cartellonistica pubblicitaria, nella quale ha oggettivamente regnato l’anarchia, con diverse società che hanno fatto quello che volevano approfittando anche di una politica e di una burocrazia sempre pronte a chiudere gli occhi. Nelle scorse settimane analoga stretta contro la pubblicità selvaggia si è registrata a Pizzo. Sono solo due esempi di buone pratiche, in un mare sterminato di illegalità. Sicuramente sono pochi, ma da qualche parte si deve pure iniziare. I primi semi sono stati lanciati: si spera che producano i primi frutti».

