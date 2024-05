Finisce in un burrone con l’auto, morto 72enne a Longobucco

la tragedia

LONGOBUCCO Attivazione per Soccorso Alpino e Speleologico Calabria nel pomeriggio di oggi, da parte della Centrale Operativa del 118 di Cosenza, per un uomo, S. A. le sue iniziali di anni 72 che, alla guida della sua autovettura, è finito fuori strada in un ripido burrone. Il Cnsas Calabria è intervenuto con una squadra della Stazione Alpina Sila Camigliatello, che portatasi sul luogo, unitamente ai carabinieri della stazione di Longobucco ed all’equipe dell’elicottero del 118 già atterrato sul posto e pronta per l’immediato trasporto in emergenza non potevano far altro che constatare, purtroppo, il decesso dell’uomo. Presenti i vigili del fuoco.