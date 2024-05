A Cosenza premiate 35 imprese storiche – VIDEO

i riconoscimenti

COSENZA Si è chiusa ieri la VI edizione del Premio Imprese Storiche, un evento ormai consolidato all’interno della Provincia e finalizzato a celebrare il valore e l’operosità delle imprese storiche del territorio che, con dedizione, hanno conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio lavoro.

Le imprese premiate sono state 35, ognuna con la propria storia da raccontare fatta di vicende che hanno inevitabilmente segnato la crescita del territorio in tutte le sue componenti: economiche, sociali e culturali. La serata ha dunque esaltato i valori storici della cultura d’impresa e ha riconosciuto il valore di tutti quegli imprenditori ed imprenditrici che continuano ancora oggi a contribuire allo sviluppo totale della provincia.

Menzione particolare anche per 7 dipendenti – protagonisti del Premio “Fedeltà al lavoro” – che, da più di 25 anni, mostrano lealtà alla stessa azienda accompagnati da quella dedizione e operosità mostrata sin dal primo giorno.

Algieri: «Grazie a chi contribuisce allo sviluppo del territorio»

«È un grande piacere ogni volta ritrovarsi qui, in questo clima di festa, insieme alle imprese che hanno fatto la storia della provincia». Così commenta il presidente Klaus Algieri che aggiunge: «Il Premio Imprese Storiche è un appuntamento ormai imprescindibile che passa in rassegna la vita di imprenditori e imprenditrici che, attraverso l’impegno, i successi, i fallimenti e il coraggio di rialzarsi, segnano inevitabilmente la vita di quei quartieri e quelle strade per noi così iconiche. Con questa edizione, il premio conta oggi 167 realtà imprenditoriali che con il versamento del diritto annuale ci consentono, come Ente, di offrire servizi a tutte le imprese e con il loro lavoro creano costantemente ricchezza per il territorio generando ogni anno centinaia di milioni di fatturato. Voglio perciò rivolgere il mio più sentito grazie a tutti loro che, giorno dopo giorno, contribuiscono alla crescita del nostro territorio rendendolo un valore aggiunto per noi tutti».

I premiati

Di seguito l’elenco delle 35 imprese premiate: Aiello Maurizio; AL.MA. Cosmesi di Marmorea Pompeo; D’Amico Hotels S.R.L.; Baffa Cosmo S.R.L.; B.N. Autoricambi di Nardi Franco & C. SAS; V. Binetti Ascensori S.R.L.; CA.DIS. S.R.L.; Acconciature di Esaltato Annalisa; Cedit Sas di Chiappetta Dino & C.; Dentalmax di Mollo Massimo; Gradilone Demetrio; Elettrosanitas S.R.L.; Falegnameria Tre Monti di Belsito Giuseppe; Falegnameria Artigiana di Conforti Michele; Farmacia Caruso S.N.C. di Caruso Maria Gabriella e Caruso Antonio; Franbè ricevimenti di Chimenti Michele;Ristorante Pizzeria Il Gabbiano di Garasto Francesco; Irritrivel S.N.C. di De Marco Gianfranco & C.; La Grotta Vincenzo; La Poligrafica S.R.L.; Longo S.R.L.; Robetro Pietro; Guarascio Luigi; CO.GE.MA. di Silvio Maletta & C. S.N.C.; Agrimar S.N.C. di Marino Giuseppe & C.; Luzzi Mario Autoricambi; Oliverio Maria; Metallo S.R.L.; Morrone Franco Tindaro; Oranges S.R.L.; Fratelli Mancina S.N.C. di Mancina Pietro, Antonio e Giuseppe; Panificio di Naccarato Sofia; Curto Giuseppe; Giovanni e Vincenzo Policastri S.N.C.; Prandina Sandro.

Sette invece i lavoratori premiati per il Premio Fedeltà al lavoro: Salvatore De Luca (Algieri Auto S.R.L.); Filomena Rizzuto (Algieri Auto S.R.L.); Franco Mancuso (Omnia Agricola di Miraglia Angela & C. SAS); Ida De Gaetano (Algieri Assicurazioni); Antonio Madeo (Agrimar SNC di Marino Giuseppe & C.); Antonio Pittelli (Longo S.R.L.); Giuseppe Tedesco (Sovatem Italia S.r.l.).