Recupero veicoli abbandonati, Caruso: «Si procede celermente anche per merito dei cittadini»

COSENZA «Per merito anche della mobilitazione spontanea di tanti concittadini che ringrazio uno ad uno, stiamo portando avanti con celerità la nuova ed incisiva azione, partita da qualche settimana, di controllo e recupero degli autoveicoli lasciati per strada» (qui la nostra segnalazione dell’emergenza non solo nelle periferie ma in pieno centro): è quanto afferma il sindaco Franz Caruso che si sofferma sulla importante collaborazione offerta dai cittadini che stanno fornendo spontaneamente foto e segnalazioni varie agli uffici competenti, alla segreteria del Sindaco ed all’assessore Francesco De Cicco. «L’assessore De Cicco – prosegue il sindaco Franz Caruso – sta seguendo e monitorando le operazioni che si stanno portando avanti sull’intero territorio cittadino, comprese le frazioni ed i quartieri popolari che noi non solo non abbiamo abbandonato, ma da cui abbiamo iniziato la nostra azione di rinascita di Cosenza con una vera e propria rivoluzione che i nostri concittadini oggi riconoscono e sostengono complessivamente. Tant’è che come ho già detto si mostrano solleciti a coadiuvarci per come possono ed è questa la cosa che più mi rallegra. Segno evidente che i miei continui richiami e pungoli ad una cittadinanza attiva, insieme ad un’attività amministrativa che oggi comincia ad essere visibile alla comunità, stanno incominciando a dare buoni frutti. Ne sono contento. Questi gesti di amore per la nostra città da parte dei suoi residenti, mi sono da sprone e da stimolo e, confesso, che mi sono anche di consolazione in quei momenti di amarezza che mi assalgono e che, credo, assalgono molti Sindaci impegnati, come me, ad operare ad esclusivo beneficio della collettività».

«Su questo solco – conclude il sindaco Franz Caruso – proseguiamo la nostra azione amministrativa protesa a mantenere gli impegni assunti con la cittadinanza, in cui il decoro urbano occupa un posto importantissimo nel più ambizioso progetto di realizzare la città smart, bella e policentrica che stiamo perseguendo”.