Inaugurato a Siderno il “Parco di Ercole”, il museo all’aperto con 12 sculture di marmo

l’evento

SIDERNO È stato inaugurato venerdì il Parco di Ercole, un museo a cielo aperto ideato dall’omonima Fondazione dell’imprenditore Antonio Biancospino. Si tratta di 12 statue di marmo realizzate in Asia e visitabili in contrada Romano a Siderno, raffiguranti le celebri fatiche di Ercole. Il Parco si presenta come «un coinvolgente itinerario nel tempo, narrato attraverso la pienezza semantica del gruppo scultoreo». Gli spazi saranno dedicati all’organizzazione di iniziative sociali e culturali. Oltre all’inaugurazione di venerdì, è stata organizzata nella giornata di ieri una partita di calcio di beneficenza presso lo stadio comunale tra la Nazionale Attori e la squadra “Le Colonne d’Ercole”.