Regione, consegnata la progettazione definitiva per la ricostruzione dell’Auditorium “Calipari”

i lavori

CATANZARO Prosegue la procedura relativa alla ricostruzione dell’Auditorium “Nicola Calipari” e delle aree di pertinenza del Consiglio regionale della Calabria. Nei giorni scorsi, lo Studio Speri SpA, vincitore del concorso di progettazione, ha trasmesso al Settore Tecnico di Palazzo Campanella, diretto dall’architetto Gianmarco Plastino, gli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica (PFTE), in cui è ricompresa la progettazione definitiva, secondo il nuovo Codice dei Contratti. Nel progetto si prevede la realizzazione di una sala polifunzionale idonea a ospitare 640 spettatori e 12 oratori, un foyer all’interno di una superficie complessiva pari a 1.210 mq. Molta attenzione è posta al contesto ambientale e alla sostenibilità, per cui si offrirà un ambiente accogliente per i visitatori, nel rispetto e nella conservazione della biodiversità locale. Una volta acquisiti i relativi pareri, si passerà alla validazione (che grazie alla stipulanda convenzione con la Regione Puglia consentirà all’Ente di risparmiare preziose risorse economiche) e quindi alla redazione della progettazione esecutiva. Si punta alla cantierizzazione dell’opera entro la fine dell’anno. Ad avviso del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso: «Con la ricostruzione dell’Auditorium “Calipari”, dopo il crollo della copertura avvenuto nel luglio 2020, grazie allo stanziamento da 12 milioni di euro, si restituirà alla collettività un importante punto di riferimento culturale e sociale, realizzando un nuovo organismo edilizio all’avanguardia e secondo i più avanzati criteri architettonici, tecnologici di fruibilità e di sostenibilità».