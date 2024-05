Incidente sulla SS106 a Corigliano Rossano, morta una donna. Ferita anche la figlia

il dramma

Una donna, Maria Rosaria Boccuti, 41 anni, di Crosia, è morta e la figlia di 15 anni è rimasta ferita in modo grave, in seguito ad un violento scontro che ha visto coinvolte tre auto, avvenuto sulla statale 106 ionica in località Toscano, a Corigliano Rossano, area urbana di Rossano. L’auto, una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano la donna e sua figlia si sarebbe scontrata con un’Audi, il cui conducente è ferito, coinvolgendo una terza vettura il cui conducente che non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, e le ambulanze del 118. La ragazza è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sul Facebook, l’ennesima denuncia dell’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106. «Una giovane donna è deceduta (di cui non sono ancora state rese note le generalità), e ci sono anche due feriti. Sul posto le Forze dell’Ordine che ringraziamo, ambulanze del 118 mentre è intervenuto anche l’elisoccorso. Ai Familiari della vittima le mie più sentite e sincere condoglianze mentre ai due feriti l’augurio che possano ritornare al più presto a casa sani e salvi #bastavittime106