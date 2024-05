Delmastro in Calabria, Nesci: «Ennesimo segnale di attenzione del Governo per la nostra terra»

l’intervento

ROMA «Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, lunedì 20 maggio, sarà in Calabria, ancora una volta, per incontrare gli agenti della Polizia Penitenziaria e la dirigenza della Casa Circondariale “Arghillà” di Reggio Calabria, della Casa Circondariale di Locri e i vertici degli uffici giudiziari di Locri». Lo dichiara l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, che aggiunge: «Ennesimo segnale di attenzione del Governo, che dimostra quanto abbia a cuore le sorti dei nostri territori. E lo fa grazie alla presenza di Andrea Delmastro per un comparto importante delle forze dell’ordine, ma in sofferenza per problemi inerenti al sovraffollamento delle carceri e per delle criticità relative al sottorganico di agenti». «L’impegno del sottosegretario andrà nella direzione dell’ascolto delle istanze del personale della polizia penitenziaria», assicura Nesci.