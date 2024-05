Lupi a Reggio Calabria: «Un’Italia divisa in due non è più sopportabile»

verso il voto

REGGIO CALABRIA “Un’Italia divisa in due non è più sopportabile e ce ne siamo accorti anche dopo quello che è successo durante il covid. O si cresce insieme o si perde insieme. Tant’è vero che c’è bisogno di più Italia, unita, ma anche di più Europa, perché l’Europa possa cambiare e perché il sud possa dare il suo grande contributo”. Lo ha detto il presidente di “Noi Moderati” Maurizio Lupi a Reggio Calabria, a margine di un convegno sul tema “Ultima chiamata per il Sud, tra centralismo e autonomia – un Mezzogiorno fondamentale per la crescita del Paese”. “Dal nostro punto di vista – ha aggiunto – il sud è la capitale del Mediterraneo, cioè il luogo dove si giocheranno le sfide del futuro e quindi l’Italia può e deve giocare questa partita”. Lupi domani concluderà due incontri elettorali, il primo a Rende alle 10,30, il secondo alle ore 12 in piazza Municipio a Castrovillari: con Lupi Riccardo Rosa, candidato di Forza Italia-Noi Moderati alle elezioni europee, Pino Bicchielli, vicecapogruppo di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, Pino Galati, vicepresidente nazionale di “Noi Moderati”. “L’obiettivo dell’evento – dice Franco Pichierri, consigliere nazionale di Moi Moderati – è quello di raccogliere il sostegno dell’elettorato moderato in vista del voto di giugno e presentare il programma di Forza Italia e Noi Moderati per un’Unione Europea più coesa, competitiva e attenta alle istanze dei cittadini. ‘Il futuro è adesso’ è lo slogan scelto per la campagna, a sottolineare l’urgenza di un cambio di passo nelle politiche comunitarie su temi chiave quali l’economia, il lavoro, l’immigrazione e la sicurezza”.

