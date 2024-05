Nuovo sbarco di migranti, in 57 soccorsi al largo di Roccella

L’accoglienza

ROCCELLA IONICA Ancora uno sbarco di migranti nel Porto di Roccella Ionica. Dopo i tre “arrivi”, per un totale di 173 profughi, che si sono verificati tra sabato notte e domenica scorsi, nel tardo pomeriggio di oggi sono approdati in 57, la maggioranza di nazionalità afghana. I profughi, tra i quali ci sono una decina di donne e una dozzina di minori di cui cinque con meno di sei anni d’età, sono stati soccorsi in mare dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica.

Prima di essere raggiunti, trasbordati su una delle motovedette e infine condotti in sicurezza fino al porto della cittadina della Locride, i migranti erano a bordo di una barca a vela localizzata al largo della costa ionica a circa 60 miglia dalla riva. Da quanto emerso dalle prime verifiche effettuate dalle forze dell’ordine, i 57 migranti sarebbero partiti dalla costa della Turchia circa cinque giorni prima addietro. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata tempo fa all’interno del Porto e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.