Allarme obesità infantile: in Calabria il 42% dei bambini è in sovrappeso o obeso

i numeri

Un milione e centomila bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni soffrono di sovrappeso o obesità (nel mondo sono circa 120 milioni di bambini e adolescenti obesi), con la Calabria che presenta percentuali allarmanti: 26% in sovrappeso e 16% obeso. Questi i preoccupanti dati che emergono dall’indagine “OKKIO alla Salute” dell’Istituto Superiore di Sanità, che evidenziano una situazione allarmante per la salute dei bambini italiani, con la nostra regione che si posiziona tristemente ai primi posti per incidenza di questa problematica.

L’indagine, presentata nel corso dell’evento conclusivo del progetto promosso dal Rotary Club di San Giovanni in Fiore “ROTARY A SCUOLA: Lotta all’Obesità Infantile”, mette in luce le cattive abitudini alimentari e di vita diffuse tra i bambini. Fanno poca attività fisica e trascorrono troppo tempo davanti a TV e videogiochi, a discapito di giochi all’aperto e sport. Questo mix di alimentazione sbilanciata e sedentarietà favorisce l’aumento di peso e l’insorgere di problematiche legate all’obesità infantile, come diabete, malattie cardiovascolari e disturbi psicologici.

I ruolo dei genitori

Un aspetto preoccupante è la scarsa consapevolezza da parte dei genitori, che spesso sottovalutano il problema. L’indagine rivela che 4 su 10 madri di bambini in sovrappeso o obesi non ritengono che il proprio figlio abbia un peso eccessivo. Inoltre, molti genitori, soprattutto di bambini con problemi di peso, tendono a non tenere sotto controllo la quantità di cibo assunta dai propri figli. Di fronte a questi dati allarmanti, è necessario un impegno comune da parte di istituzioni, famiglie, scuole e associazioni per invertire la rotta e promuovere stili di vita sani tra i bambini. Occorre educare ad un’alimentazione equilibrata e ad un’adeguata attività fisica, contrastando la sedentarietà e l’abuso di dispositivi elettronici.

L’iniziativa

È in questa ottica che si è mosso il Rotary Club di San Giovanni in Fiore guidato da Giovanna Oliverio, che ha voluto portare nelle scuole il progetto, ideato e diretto da Vincenzo Ursino, che Durante l’anno scolastico, ha portato gli alunni, i genitori e i docenti dell’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” a partecipare a diverse attività, tra cui: screening per valutare lo stato ponderale dei bambini, questionari per indagare le abitudini alimentari e lo stile di vita, laboratori di educazione alimentare e di attività motoria, incontri con esperti di nutrizione e psicologia, realizzazione di materiale informativo e didattico.

L’impegno del Rotary

Il progetto ha avuto un grande successo, contribuendo ad aumentare la consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione sana e di uno stile di vita attivo tra i bambini, i genitori e i docenti. I risultati ottenuti sono stati presentati durante la serata conclusiva, che si è svolta alla presenza del Governatore del Distretto Rotary 2102 Franco Petrolo, del Vicario della scuola Antonio Tallerico, dell’Assessore Claudia Loria del Comune di San Giovanni in Fiore e di altre autorità rotariane e scolastiche. «Il Rotary Club di San Giovanni in Fiore continuerà a impegnarsi nella lotta all’obesità infantile», ha dichiarato la Presidente Giovanna Oliverio. «Crediamo che sia fondamentale promuovere stili di vita sani fin dalla tenera età per prevenire l’insorgere di malattie croniche come il diabete e le malattie cardiovascolari». (redazione@corrierecal.it)