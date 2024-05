Il sogno di Marko Paonessa, Capellupo: «La sua storia sportiva merita sostegno»

motociclismo

CATANZARO «La storia sportiva di Marko Paonessa è il sogno di un ragazzo del sud che, animato da una grande passione per il motociclismo, gareggerà al Trofeo Aprilia Racing RS 660. La sua è una impresa sportiva da Davide contro Golia, possibile grazie al supporto della Marko Paonessa 12 ASD con i suoi soci e il suo presidente Andrea Veraldi, che porterà Catanzaro e la Calabria su un palcoscenico nazionale e internazionale». È quanto scrive in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo che aggiunge: «La passione e gli ingenti sacrifici dei quali la famiglia e gli amici si sono fatti carico per realizzare questo grande sogno sportivo necessitano, però, di supporto e di un contributo perché nel mondo del motociclismo la competizione è con atleti e team provenienti da realtà con contesti economici più forti e maggiore capacità di investimento e programmazione. Proprio per questo la Marko Paonessa 12 ASD ha avviato una raccolta fondi pubblica, aperta a tutti e consultabile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/un-sogno-troppo-grande-per-restare-chiuso-in-un-cassetto?utm_campaign=p_cp%20share-sheet&utm_medium=social&utm_source=instagram_story&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0Q5uTAEKm9net_68OesfLKIPkTEh_h3g1XW_ZlK7Y4XpfLqtRxXnVd_C4_aem_AXVIemhu363bjakkzn0nqajs6mrieNEV31_N6Z4Cgsrr6KfeVB8KgSpJ8O7EyC5vvYrE-L0IDmdcP4XEUl9rb2Au. Il ricavato servirà per l’iscrizione al campionato e al mondiale, per la manutenzione e le spese generali del team. Il sogno di Marco Paonessa è un sogno collettivo che dobbiamo sostenere tutti insieme».

