Inchiesta Genova, iniziato l’interrogatorio di Toti in caserma

il caso

GENOVA È iniziato nella caserma della Guardia di Finanza di Molo Giano, all’interno del porto di Genova, l’interrogatorio del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da due settimane con l’accusa di corruzione nell’ambito della maxi inchiesta della Procura di Genova. Il governatore ligure ha raggiunto la caserma intorno alle 10 e 45 entrando dal varco di Levante. L’area portuale non è accessibile ai cronisti, che si sono radunati davanti al varco Molo Giano.

Schlein: «Toti si dimetta»

«Quello che emerge dalle indagini in Liguria è estremamente grave» dopo di che «sulle responsabilità penali individuali la magistratura farà il suo corso” ma “c’è un’ombra sulla gestione della Regione che è il motivo per cui abbiamo chiesto le dimissioni di Toti». Lo ha detto la leader del Pd Elly Schlein parlando a ‘In onda’ su La7. «Sono in partenza per ricordare la strage di Capaci», ha aggiunto Schlein. «Dobbiamo tenere alta la guardia – ha proseguito – e spezzare il legame tra corruzione, criminalità organizzata e mondo politico ed economico. Gli strumenti messi finora in campo da Meloni – ha concluso – sono del tutto insufficienti o addirittura controproducenti come nel caso dell’innalzamento del tetto del contante».

Le parole di Salvini

«Penso che sia innocente per l’esperienza e il lavoro svolto in questi anni alla guida della Regione Liguria. E mi pongo una domanda: era necessario l’arresto di un Governatore a un mese dalle elezioni per episodi avvenuti l’anno prima?». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso di un incontro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma.